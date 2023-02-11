Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı! Müteahhidler Hasan Alpargün ve İbrahim Mustafa Uncuoğlu...
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı ve ilk ifadesi ortaya çıktı. Ayrıca depremden etkilenen bir diğer ilimiz Adana'da 83 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, KKTC’de Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındı. Diğer yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, deprem sonrası adaya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını duyurdu. Yeni gelen bilgiye göre ise; Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın hafriyatında yapılan incelemede ihmali bulunduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ili etkilemişti.
Bu kapsamda Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NELER YAŞANDI?
Hatay'da "Cennetten bir köşe" notuyla satışa sunulan 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidansın Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte yerle bir oldu.
İnşaat müteahhitti olan Mehmet Yaşar Coşkun, üzerinde bir miktar parayla dün Karadağ'a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı.
Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı'nda bulunan ve 2013 yılında tamamlanan 12 katlı ve 250 dairesi ve 3 bloğu bulunan Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yerle bir oldu. Yerle bir olan rezidans havadan dron ile görüntülendi.
Bölgedeki ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, inşaatı yapan şirketin, 2013 yılında rezidansın fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından "Cennetten bir kare, Rönesans Rezidans'" notuyla paylaştığı ortaya çıktı.
RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ COŞKUN'UN İLK İFADESİ
Şüphelinin üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi. Coşkun'un "Kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı öğrenildi. Coşkun'un hakimlik ifadesine de SABAH ulaştı.
Yapmış olduğu binanın yıkılmasında kusurunun olup olmadığının ancak bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkacağını söyledi. Coşkun, "Karadağ ülkesinde yapmış olduğumuz binaların tapularını vermek amacıyla Karadağ ülkesine gidiyordum" diyerek kaçma gibi bir düşüncesinin söz konusu olmadığını öne sürdü.
"BİZİM BİNAMIZ SADECE YAN YATTI ÇÖKMEDİ"
Suçlanmasına neden olan ve yerle bir olan Rönesans Rezidans isimli bina için, "Sadece yan yatmıştır. Usule ve fenne uygun olarak yapılmayan binalar depremden sonra tuzla buz olmuştur, çökmüştür. Bizim binamız sadece yan yatmıştır. Herhangi bir çökme olmamıştır. Bu kadar büyük bir depreme ve yan yatmasına rağmen bina dağılmamış ve ana iskeleti sağlam kalmıştır. Bu da binanın sağlam yapıldığını göstermektedir. Bu aşamada tutuksuz yargılanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
O REZİDANSTA 20 DAİRESİ VARMIŞ
Coşkun'un avukatının yaptığı savunmada ise söz konusu rezidansta müvekkilinin de 20 dairesi olduğunu, kendisinin de yakınlarının bu rezidansın yıkılması sonucu hayatını kaybettiği savunmasında bulundu. Coşkun'un avukatı müvekkilinin yurt dışına çıkmak üzereyken yanında bulunan 200 bin liranın müvekkilinin maddi durumu göz önünde bulundurulduğunda çok yüklü bir miktar olmadığını da savunmasına ekledi.
HASAN ALPARGÜN KKTC'DE YAKALANDI
Pazartesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı.
Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sağ çıkan olmadı. 83 cansız bedenin çıkarıldığı enkazın altında hala 15 kişinin cenazesinin bulunduğu belirlendi.
Alpargün Apartmanı müteahhidi Hasan Alpargün'ün da bugün Adana'dan kaçtığı ortaya çıktı.
Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaatın sahibi Hasan Alpargün'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, hakkında "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçlarından aranması olan Alpargün'ün, KKTC'de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.
Devam eden çalışmalarda; Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.
KKTC'DEN AÇIKLAMA: "ÖNLEM ALINDI"
Diğer yandan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, deprem sonrası adaya kaçmaya çalışacak müteahhitlere karşı tedbir aldıklarını duyurdu.
MÜTEAHHİT İBRAHİM MUSTAFA UNCUOĞLU YAKALANDI
Gaziantep'te depremde yıkılan Bahar Apartmanı'nın enkazında yapılan teknik inceleme sonucu ihmali olduğu belirlenen müteahhit İbrahim Mustafa Uncuoğlu İstanbul'da gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Şehitkamil ilçesinde yıkılan, ilk belirlemelere göre 9 vatandaşın hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı'nın enkazında teknik inceleme yapıldı.
Binanın inceleme sonucu ihmali olduğu tespit edilen müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu'nun İstanbul'da olduğu belirlendi.
Ekipler, Uncuoğlu'nu Pendik'te kaldığı adreste gözaltına aldı.
62 GÖZALTI KARARI
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca deprem nedeniyle kentte yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
48 KİŞİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede gerçekleşen hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 ilde 48 şüpheli tutuklandı.
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