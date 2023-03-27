Cennetin cehennem olduğu rezidans! Acılı baba: En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da Biray Beşerikli ile 6 yaşındaki kızı Nazende Dila yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. 17 gün boyunca enkaz başında bekleyen ve kızı ile torununun bulunması için DNA testi veren Mehmet Beşerikli, depremden sonra sığındığı Bursa’da, kilometrelerce öteden gelecek haberi gözyaşları içerisinde bekliyor. Antakya’da kızının ve torununun mezarını açtırdığını söyleyen Mehmet Beşerikli, “Benim çocuklarımın şu an mezarı açık ve yoklar. En azından bir kolu, bacağı, bir parmağı çıksın. Ona bile razıyız” dedi.
Asrın afetinde Hatay Antakya'daki Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.
Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
5 yıl önce eşinden ayrılan sınıf öğretmeni 35 yaşındaki Biray Beşerikli de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede, kızı 6 yaşındaki Nazende Dila Açıkgöz ile birlikte yaşıyordu.
Biray Beşerikli ile kızı Nazende Dila Açıkgöz, enkaz kaldırma çalışmalarının 17'nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans'taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı.
Biray Beşerikli ile kızından depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana haber alınamadı.
Biray Beşerikli'nin yakında oturan annesi Nuray ile babası Mehmet Beşerikli depremden sağ kurtuldu.
62 yaşındaki Mehmet Beşerikli, şunları anlattı:
"Depremden sonra hemen Rönesans Rezidans'a koştuk. 17 gün enkazın başında bekledik, bugün çıkar, yarın çıkar, şu olur, bu olur derken maalesef çıkmadı. Hastaneleri, mezarlıkları aradım."
Mehmet Beşerikli, "Onlarca cesede teşhis için baktım. Mezarlık kompleksine gittim, hastaneye gittim. DNA testleri verdik. Bine yakın fotoğrafa baktım." dedi.
Beşerikli, "Fotoğrafları e-devlete yükledim. Hala bir haber yok. Eşimle şimdi Bursa'dayız. Ellerimle açtırdım çocuklarımın mezarını. Nerede bunlar? Bunlar nereye gitti? Hastanede yoklar. Kimsesizler mezarında yoklar." diye konuştu.
YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLDU
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan 249 daireli Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu.
Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı.
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