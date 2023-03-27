27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cennetin cehennem olduğu rezidans! Acılı baba: En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız

Cennetin cehennem olduğu rezidans! Acılı baba: En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
ABONE OL
Cennetin cehennem olduğu rezidans! Acılı baba: En azından bir parmağı çıksın, ona bile razıyız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da Biray Beşerikli ile 6 yaşındaki kızı Nazende Dila yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın enkazında kaldı. 17 gün boyunca enkaz başında bekleyen ve kızı ile torununun bulunması için DNA testi veren Mehmet Beşerikli, depremden sonra sığındığı Bursa’da, kilometrelerce öteden gelecek haberi gözyaşları içerisinde bekliyor. Antakya’da kızının ve torununun mezarını açtırdığını söyleyen Mehmet Beşerikli, “Benim çocuklarımın şu an mezarı açık ve yoklar. En azından bir kolu, bacağı, bir parmağı çıksın. Ona bile razıyız” dedi.

Asrın afetinde Hatay Antakya'daki Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu.

Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

5 yıl önce eşinden ayrılan sınıf öğretmeni 35 yaşındaki Biray Beşerikli de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede, kızı 6 yaşındaki Nazende Dila Açıkgöz ile birlikte yaşıyordu.

Biray Beşerikli ile kızı Nazende Dila Açıkgöz, enkaz kaldırma çalışmalarının 17'nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans'taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı.

Biray Beşerikli ile kızından depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana haber alınamadı.

Biray Beşerikli'nin yakında oturan annesi Nuray ile babası Mehmet Beşerikli depremden sağ kurtuldu.

62 yaşındaki Mehmet Beşerikli, şunları anlattı:

"Depremden sonra hemen Rönesans Rezidans'a koştuk. 17 gün enkazın başında bekledik, bugün çıkar, yarın çıkar, şu olur, bu olur derken maalesef çıkmadı. Hastaneleri, mezarlıkları aradım."

Mehmet Beşerikli, "Onlarca cesede teşhis için baktım. Mezarlık kompleksine gittim, hastaneye gittim. DNA testleri verdik. Bine yakın fotoğrafa baktım." dedi.

Beşerikli, "Fotoğrafları e-devlete yükledim. Hala bir haber yok. Eşimle şimdi Bursa'dayız. Ellerimle açtırdım çocuklarımın mezarını. Nerede bunlar? Bunlar nereye gitti? Hastanede yoklar. Kimsesizler mezarında yoklar." diye konuştu.

YÜZLERCE KİŞİYE MEZAR OLDU

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıma yol açtı. Depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla satılan 249 daireli Rönesans Rezidans yüzlerce kişiye mezar oldu.

Rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda yakalanıp, tutuklandı. Coşkun'un üzerinde yapılan aramada ise 10 bin 200 euro bulundu. Ayrıca Coşkun'un inşaat bittikten sonra çektirdiği reklam filminde; rezidansın güvenliğini ön planda tuttuğunu dile getirdiği ortaya çıktı.

Rönesans Rezidans’ın arkaya çökme nedeni belli oldu! RÖNESANS REZİDANS'IN ARKAYA ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU!
Rönesans Rezidans’ın olayında yeni gelişme! RÖNESANS REZİDANS'IN OLAYINDA YENİ GELİŞME!
CHP’li Savaş’ın ‘prensi’ tutuklandı CHP'Lİ SAVAŞ'IN 'PRENSİ' TUTUKLANDI
Rönesans’ı denetleyen Lütfü Savaş’ın ‘prensi’ çıktı RÖNESANS'I DENETLEYEN LÜTFÜ SAVAŞ'IN 'PRENSİ' ÇIKTI
Rönesans soruşturmasında flaş gelişme RÖNESANS SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME
Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! RÖNESANS REZİDANS'IN ÇÖKME NEDENİ BELLİ OLDU!
Rönesans Rezidans hakkında bilirkişi raporu ortaya çıktı RÖNESANS REZİDANS HAKKINDA BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Rönesans’ın kaçak ortağı için kırmızı bülten RÖNESANS'IN KAÇAK ORTAĞI İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Rönesans Rezidans’ın ortağı için flaş talep! Kırmızı bülten detayı... RÖNESANS REZİDANS'IN ORTAĞI İÇİN FLAŞ TALEP! KIRMIZI BÜLTEN DETAYI...
Üsteğmen ve eşinden de 20 gündür haber yok ÜSTEĞMEN VE EŞİNDEN DE 20 GÜNDÜR HABER YOK
Rönesans Rezidans’ın enkazı kaldırıldı! RÖNESANS REZİDANS'IN ENKAZI KALDIRILDI!
Rönesans Rezidans’ın gerçeklerini anlattı RÖNESANS REZİDANS'IN GERÇEKLERİNİ ANLATTI
Rönesans Rezidans’ın müteahhidi tutuklandı RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI
Rönesans müteahhidi ile ilgili çarpıcı detay! RÖNESANS MÜTEAHHİDİ İLE İLGİLİ ÇARPICI DETAY!
CHP çöken rezidansın mimarını savundu CHP ÇÖKEN REZİDANSIN MİMARINI SAVUNDU
Mehmet Yaşar Coşkun kimdir? Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Çoşkun yakalandı mı, tutuklandı mı? MEHMET YAŞAR COŞKUN KİMDİR? RÖNESANS REZİDANS'IN MÜTEAHHİDİ MEHMET YAŞAR ÇOŞKUN YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI?
Hatay Rönesans rezidansın sahibi ve mimarı kimdir? Hatay Rönesans rezidansın sahibi yakalandı mı, tutuklandı mı? 250 konutlu site... HATAY RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ VE MİMARI KİMDİR? HATAY RÖNESANS REZİDANSIN SAHİBİ YAKALANDI MI, TUTUKLANDI MI? 250 KONUTLU SİTE...
Rönesans rezidansın mimarı yakalandı RÖNESANS REZİDANSIN MİMARI YAKALANDI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA