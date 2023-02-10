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Hatay’daki depremde yıkılan Rönesans rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu...

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Giriş Tarihi: 10.02.2023 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023
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Hatay’daki depremde yıkılan Rönesans rezidansın mimarı Mehmet Yaşar Coşkun yakalandı! Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu...

Hatay'da inşa edilen ve milyonlarca liraya "Cennetten bir kare" olarak satışa sunulmasının ardından yaşanan depremde yerle bir olan Rönesans Rezidansın mimarı Mimar Mehmet Yaşar Coşkun’un yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yakalanan Coşkun gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu. 12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu.

Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Mimar Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı. Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

KAÇMA HAZIRLIĞI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi. Soruşturma birimleri, mimar Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler yurt dışına çıkmak isteyen mimar Mehmet Yaşar Coşkun'u İstanbul Havalimanı'ndayken yakalayarak gözaltına aldı

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Hatay'daki Rönesans Rezidans İnşaat'ın müteahhidi olduğu iddiasıyla şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun hakkında ihbar geldiği, şüphelinin paralarla birlikte yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği yönünde ihbar geldiği ve şüphelinin yakalanarak Karadağ'a çıkışının engellendiği aktarıldı.

Mehmet Yaşar Coşkun’un yakalanma anı! MEHMET YAŞAR COŞKUN'UN YAKALANMA ANI!

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