HaberlerGaleriRönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı
Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı.