Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Sabah Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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