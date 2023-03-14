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Rönesans Rezidans'ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | 'Cennetten bir köşe' diye satıyorlardı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle yerle bir olan Hatay'daki Rönesans Rezidans, yüzlerce kişiye mezar oldu. 'Cennetten bir köşe' diye satılan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada ikinci bilirkişi raporu ortaya çıktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.03.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 07:45
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Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Hatay'daki yıkımın simgeleri arasında olan 249 daireli Rönesans Rezidans'la ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığına ilişkin hazırlanan 12 Şubat tarihli ilk raporun ardından, enkazın tamamen kaldırıldığı bilgisi üzerine bilirkişi heyeti rezidansın enkazında yeni bir incelemede daha bulundu. İnceleme sonrası hazırlanan rapora ise SABAH ulaştı.

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Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Soruşturmayı yürüten Hatay Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı ve 1 inşaat mühendisi, 2 jeoloji mühendisi, 1 karotçu'dan oluşan heyet 4 kişilik bilirkişi heyetince, ilk etapta olay yeri her açıdan fotoğraflandı ve video kaydına aldırıldı. Bilirkişiler eşliğinde, usulüne uygun olarak enkazda bulunan kolon ve kirişlerden, perde beton kısımlarından incelemeye esas karot numunesi alındı.

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Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

BODRUM KAT TABANINDAN YER ALTI SUYU SIZINTISI

İncelemelere başlayan bilirkişi heyeti, binanın enkazının tamamen kaldırılmış olduğunu ancak bodrum kata ait çevre perde ve kolonları ile bodrum içi birkaç kolon ve perdenin yıkılmaya uğramadan bulundukları yerde olduklarını saptadı.

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Rönesans Rezidans’ın çökme nedeni belli oldu! Bilirkişi raporu ortaya çıktı | ’Cennetten bir köşe’ diye satıyorlardı

Binanın bodrum kat perdelerinden 3 adet, bodrum kat kolonlarından 2 adet karot numunesi alındı. Bilirkişi heyeti, bodrum kattaki inceleme esnasında bodrum kata ait perdelerden ve bodrum kat tabanından yer altı suyunun sızdığını gözlemledi.