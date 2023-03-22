Yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusundan çileden çıkaran sözler: Ben yapmadım babam yaptı

ARTEMİS APARTMANININ SORUMLUSU DA O ÇIKTI

Çinçinoğlu'nun ayrıca 30'a yakın kişiye mezar olan Hatay'daki Artemis Apartmanı'nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıktı. Bu dosyadan da "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanan Çinçinoğlu, "Artemis Apartmanı'nın yüzde 70'inden sonra yüzde 100 olana kadar kısmının yapı denetim işini ortağı olduğum Antakya Yapı Denetim firması üstlendi.

Binanın yüzde 70'lik kısmını babamın sahibi olduğu Yetkin Yapı Denetim üstlenmişti. Binanın denetimini yaptığımız tarihte tüm işlemleri usul ve yasaya uygundu" dedi.