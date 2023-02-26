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Rönesans Rezidans'ın enkazı kaldırılmasına rağmen kızı ve damadından haber yok! Acılı baba DNA testi verdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.02.2023 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023
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Rönesans Rezidans’ın enkazı kaldırılmasına rağmen kızı ve damadından haber yok! Acılı baba DNA testi verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönüşen yerlerden biri de Hatay'daki Rönesans Rezidans olmuştu. Enkazın kaldırılmasına rağmen kızı ve damadından haber alınamadığını belirten Battal Kerzi, DNA testi verdiklerini söyledi. Tek umutlarının hastaneler olduğunu belirten acılı baba, "20 gün oldu, hala kızım yok" dedi.

Hatay'da, 'Cennetten bir köşe' denilerek pazarlanan ve depremde yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırıldı. Kızı Esra İlhan (30) ve damadı Üsteğmen Miraç İlhan'dan (32) hala haber alamayan acılı baba Battal Kerzi, "DNA testi verdik. Tek umudumuz hastanede olmaları. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.

ÜSTEĞMEN VE EŞİNDEN HABER ALINAMADI

Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans'ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan'dan ise depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı.

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan binada 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, kızının eşiyle birlikte enkazdan yaralı çıkarılmış olabileceğini umut ettiklerini kaydetti.

13 Şubat'ta kimlik tespiti için DNA testi verdiğini aktaran Kerzi, şunları söyledi:

"6 Şubat'tan beri kızım ve damadım orada oturuyorlardı, ama depremden bu yana her ikisinden de bilgi alamadık. Bekliyoruz, ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. 7-8 ay oldu, yeni evlenmişlerdi. İnşallah bir yerden çıkarlar. Enkaz kalkmış, büyük ihtimalle bir şey kalmamış. Ayın 13'ünde DNA testi verdik, inşallah hayırlı haberlerini alırız. Sadece ayakkabıları ve çeyizleri gibi birkaç parça eşyalarına ulaşıldı.

"20 GÜN OLDU, KIZIM HALA YOK"

Battal Kerzi, "Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu, hala kızım yok." dedi.

HENÜZ YENİ EVLENMİŞLERDİ...

Battal Kerzi, "Sağlıkçıydı, fizyoterapist idi ama atanamadı, eşi ise askerdi. Yani cıvıl cıvıllardı. Daha yeni evlilerdi.Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Benim kızım korkuyordu, eşinden Allah razı olsun güvenlikli bir yer tuttu ve 'Korkmasına gerek yok' dedi. Allah verdi, Allah aldı. Yapacak bir şeyimiz yok, elimiz kolumuz bağlı. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz, inşallah bir yerlerden çıkarlar." ifadelerine yer verdi.

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