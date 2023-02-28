Rönesans Rezidans’ın yurt dışındaki ortağı Hüseyin Yalçın için kırmızı bülten! Talep bakanlığa iletildi

MEHMET YAŞAR COŞKUN TUTUKLANMIŞTI

Rönesans Rezidans'ın tutuklanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, "Rönesans Rezidans'ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Her ne kadar Karadağ'a gidişim önceden planlanmış olsa da uçak biletini 8 Şubat günü aldım. Rönesans Rezidans isimli yapının depremden etkilenip yıkılmasıyla benim Karadağ ülkesine gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur." şeklinde ifade vermişti.