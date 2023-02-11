11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 12:13
  • 1
  • 14
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

Depremin vurduğu Hatay Antakya'daki en lüks yapılardan biri olarak gösterilen ve Antis Yapı tarafından 2012 yılında yapımı tamamlanan Rönesans Rezidans depremden sonra yerle bir oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu. Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı.

  • 3
  • 14
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

Hüseyin Yalçın Coşkun'un 2017 yılında şirketleri Antis Yapı'nın merkezini taşıdıkları Karadağ'da olduğu iddia edildi.

  • 4
  • 14
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

KAÇMA HAZIRLIĞINDA İSTİHBARATI

Rezidansın yerle bir olması üzerine Coşkun kardeşler hakkında soruşturma başlatılarak yakalama kararı verildi.

  • 5
  • 14
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

Soruşturma birimleri, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un yurt dışına çıkış hazırlığında olduğu yönünde istihbari bilgi edindi. İstihbari bilginin bir ihbar üzerine alındığı kaydedildi.