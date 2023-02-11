Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış

12 katlı 250 konutun yerle bir olduğu yapıdaki daireler yaklaşık 1.5 milyon lira ile 3 milyon lira arasında satışa sunuluyordu. Depremde yerle bir olan rezidansı inşa eden şirket iki kardeş Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun'a ait olduğu öğrenilirken iki kardeş kayıplara karıştı.