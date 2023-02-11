HaberlerGaleriRönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış
Rönesans müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalanmıştı! Yanına 10 bin euro almış
Hatay'da 250 konutlu "Cennetten bir kare" denilerek milyonlarca liraya satışa sunulan ancak yerle bir olan ve yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinden 10 bin 200 euro çıktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 12:13Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 12:13