HAC KURALARI ne zaman? 2023 Hac fiyatları ne kadar? HAC ibadeti ne zaman yapılır? Hac kura sonuçları nasıl öğrenilir?

HAC İBADETİ NE ZAMAN YAPILIR?

Hac ibadeti hicri takvime göre yapılan bir ibadettir. Hac zamanı kullandığımız miladi takvime göre her yıl değişse de hicri takvimde hep aynı zamandadır. Hicri takvime göre Zilhicce ayının ilk on günü hac ayı olarak kabul edilmektedir. Zilhicce ayının 9. gününün öğleden sonrası ile 10. Günün günü ağarmadan yapılan Arafat vakfesi ile hac kabul olmaktadır.

Kullanılan takvim miladi hacca gitme zamanı hicri takvimle belli olmaktadır. Miladi takvim ile hicri takvim arasında on bir günlük fark olduğu için miladi takvimde hac zamanı her yıl değişmektedir. Hicri takvime göre 12. Ay olan Zilhicce ayının ilk on gününde hac yapılmaktadır. Hac zamanı İslam dünyasında Kurban Bayramı olarak kutlanmaktadır.