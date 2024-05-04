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Adıyaman'da polis dehşeti! 2 meslektaşını şehit etmişti! İfadesi ortaya çıktı! Meğer hepsi kendi kuruntusuymuş

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Adıyaman’da polis dehşeti! 2 meslektaşını şehit etmişti! İfadesi ortaya çıktı! Meğer hepsi kendi kuruntusuymuş

Adıyaman'daki polis vahşetinin perde arkası belli oldu. İki meslektaşını şehit eden katil polis ifadesinde her şeyi itiraf etti. Katil zanlısı polis memurunun; borsa hesabından kendi hesabına gönderdiği 2 milyonu, telefonuna giren virüs nedeniyle göremediği, bankamatiklerin arızalı olması nedeniyle paranın çalındığını düşünerek önce adliyeye sonra da polis merkezine gittiği ortaya çıktı. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

Adıyaman Altınşehir Şehit Yıldırım Polis Merkezi'nde polis memuru Süleyman Uğur Şahin, Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'i beylik tabancasıyla şehit etmişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olay bütün yönleriyle detaylı araştırılırken katil polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in ifadesine ulaşıldı.

2019'da İstanbul'dan Kahta'ya, daha sonra da Adıyaman merkeze tayin edildikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde 4 yıldır görev yapan polis memurunun herhangi bir örgütle bağlantısı tespit edilemedi.

PARAMI ALACAKLAR KORKUSUYLA ÖLDÜRMÜŞ
300 bin lira parasını yatırım da kullanan polis memuru Süleyman Uğur Şahin'in parasını 2 milyona çıkarttıktan sonra banka hesabına transfer ettiği, mobil uygulamadan parasını göremeyince dolandırıldığını düşünerek önce adliyeye daha sonra da polis merkezine gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı polis ifadesinde "bankamatiğe gittim, bankamatik arızalıydı. Paranın bir çete tarafından dolandırıldığını düşündüm. Adliyeye gittim, Cumhuriyet Savcısı çok iyi davranıp ifadeni alalım dedi.

Hesabımdaki paranın korunmasını istiyordum. Daha sonra polis merkezine gittim. Başkomiser Kamuran Üçgül bana çok babacan davrandı. Yardımcı olacağını söyledi. Babacan davranışında dolayı şüphelendim. Halen hesabımda parayı göremiyordum. Telefonuma virüs girmişti. Telefonumu fabrika ayarlarına çevirdim. Cumhuriyet Savcısının, Başkomserin davranışları beni kuşkulandırdı. Daha sonra tuvalete gidip tabancamın namlusuna mermileri sürdüm. Başkomiser mutfaktaydı yanına gittim birden fazla kez ateş ettim. Paramı dolandırıp bana ve aileme zarar vereceklerini düşündüm" dedi.

PARA HESABINDA ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Başkomisere ateş ettikten sonraki süreci hatırlamadığını anlatan katil zanlısı polis, şehit ettiği Başkomiser ve komiser ile daha önce hiç birlikte çalışmadığı, aralarında bir husumette olmadığı belirlendi. Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan katil zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine konuldu.

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