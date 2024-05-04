Adıyaman’da polis dehşeti! 2 meslektaşını şehit etmişti! İfadesi ortaya çıktı! Meğer hepsi kendi kuruntusuymuş

PARA HESABINDA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; Başkomisere ateş ettikten sonraki süreci hatırlamadığını anlatan katil zanlısı polis, şehit ettiği Başkomiser ve komiser ile daha önce hiç birlikte çalışmadığı, aralarında bir husumette olmadığı belirlendi. Vahşetin ardından yapılan incelemelerde katil polisin hesabında 2 milyona yakın para olduğu, parayı da yatırımdan kazandığı tespit edildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan katil zanlısı polis memuru tutuklanarak cezaevine konuldu.

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