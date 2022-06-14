Şehit Gök’ün cenazesi Tokat’a getirildi! Nişanlısının sözleri yürekleri yaktı

"BÖYLE Mİ GELECEKTİN"

Bir yıl önce Kübra Özyurt ile nişanlanan şehit Gök'ün düğün hazırlığı yaptığı belirtildi. Şehidin askeri üniforma giyen nişanlısı Kübra Özyurt, "Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı. 4 gün 4 gece düğün yapacaktık Ramazan" diyerek gözyaşı döktü.