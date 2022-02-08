Kartal'da servis aracıyla çarpışan otomobil yan yattı
İstanbul’un Kartal ilçesinde servis minibüsü ile çarpışan araç, devrildi. Etraftaki vatandaşlar şoförün yardımına koşarken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Kaza geçen gün saat 16.00 sularında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yaşandı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi.
Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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