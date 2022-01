Eskişehir’de başıboş köpekler dehşet saçtı! 1 haftada 2 çocuğa saldırdı

"8 KÖPEK BİR ANDA ETRAFIMIZI SARDI"

Başlarından geçen talihsiz olayı anlatan Ezgi Çelik, "Her zamanki caddeyi kullanarak okula gidiyorduk. Köpek korkusu yüzünden ara sokakları kullanamıyoruz bu yüzden ıssız bir yer olmayan ana caddeden gidiyoruz. Gün içinde bu caddeden çok fazla çocuk geçiyor. Köpekler grup halinde geziyorlar. Yine giderken 3-4 tane köpek uzaktan havlıyordu. 'Bir şey yapmazlar' dedim, ama bir anda arkamızdan koştular. O anda çocuğumu korumak istedim. Ne yapacağımı şaşırdım. O an nasıl saydım ben de bilmiyorum, ama tam 8 tane köpek etrafımızı sardı ve çocuğumun çantasına saldırdı. Kızım sırt çantasını çıkardı ve çanta yere düşer düşmez hepsi başına üşüştü. Çanta yerine şu an benim çocuğumu parçalanmış olabilirdi. Korku içinde eve geldik. Kızım akşam 'Anne, sen imdat diye bağırdın. Sana bir şey oldu diye korktum' dedi. Şimdi bile hala etkisinde. Yanımızda arkadaşımın çocuğu da vardı, o da annesine 'Ezgi teyzem çok korktu' diye anlatmış. Çocuklara bir şey olacak diye çok korktum" dedi.