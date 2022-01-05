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Sakarya’da işe gitmek için evden çıkan şahsa 4 köpek birden saldırdı!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.01.2022
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Sakarya’da işe gitmek için evden çıkan şahsa 4 köpek birden saldırdı!

Sakarya’da Ekrem Gümüş adlı vatandaş, işe giderken ve dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Gümüş, hastaneye giderek kuduz ile tetanoz aşısı yaptırdı. Talihsiz vatandaş yaşadıklarını, “Toplam 4 tane köpek biranda saldırdı, kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı” sözleriyle anlattı.

Olay, geçen gün sabah saat 09.15 sularında Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi 8026 Sokak üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Ekrem Gümüş'e sokakta yürüdüğü sırada dört köpek birden saldırdı.

SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Saldırıya uğrayan Gümüş köpeklerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayağından ısırıldıktan sonra soluğu hastanede alan Ekrem Gümüş, kuduz ve tetanoz aşısı oldu.

Yetkililerin bu duruma karşı daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayan Gümüş, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da ifade etti.

"4 TANE KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI"
Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş, "İşe gitmek için bu sokağı kullanıyorum. Yine sabah saat 9.15 gibi iş yerime gitmek için geçiyordum burdan. Toplam 4 tane köpek bir anda saldırdı. O esnada kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı. Acı hissettim ayağımda ve köpeğin de hastalıklı olduğundan şüphelenerek hemen sağlık ocağına gittim. Oradan Akyazı Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimde pansumanım yapıldı, kuduz ve tetanoz aşısı vuruldum. 3 tane daha olacakmışım. Yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyoruz, ilk defa böyle bir şey geldi başıma köpek tarafından ısırıldım. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten" şeklinde konuştu.

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