Sakarya’da işe gitmek için evden çıkan şahsa 4 köpek birden saldırdı!

"4 TANE KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI"

Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş, "İşe gitmek için bu sokağı kullanıyorum. Yine sabah saat 9.15 gibi iş yerime gitmek için geçiyordum burdan. Toplam 4 tane köpek bir anda saldırdı. O esnada kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı. Acı hissettim ayağımda ve köpeğin de hastalıklı olduğundan şüphelenerek hemen sağlık ocağına gittim. Oradan Akyazı Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimde pansumanım yapıldı, kuduz ve tetanoz aşısı vuruldum. 3 tane daha olacakmışım. Yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyoruz, ilk defa böyle bir şey geldi başıma köpek tarafından ısırıldım. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten" şeklinde konuştu.

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