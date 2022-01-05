Sakarya’da işe gitmek için evden çıkan şahsa 4 köpek birden saldırdı!
Sakarya’da Ekrem Gümüş adlı vatandaş, işe giderken ve dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Gümüş, hastaneye giderek kuduz ile tetanoz aşısı yaptırdı. Talihsiz vatandaş yaşadıklarını, “Toplam 4 tane köpek biranda saldırdı, kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı” sözleriyle anlattı.
Edinilen bilgiye göre, işe gitmek üzere evinden çıkan Ekrem Gümüş'e sokakta yürüdüğü sırada dört köpek birden saldırdı.
SOLUĞU HASTANEDE ALDI
Saldırıya uğrayan Gümüş köpeklerden kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ayağından ısırıldıktan sonra soluğu hastanede alan Ekrem Gümüş, kuduz ve tetanoz aşısı oldu.
Yetkililerin bu duruma karşı daha fazla önlem alması gerektiğini vurgulayan Gümüş, gerekli yerlere şikayette bulunacağını da ifade etti.
"4 TANE KÖPEK BİR ANDA SALDIRDI"
Köpeklerin kendisine saldırdığı anı anlatan Ekrem Gümüş, "İşe gitmek için bu sokağı kullanıyorum. Yine sabah saat 9.15 gibi iş yerime gitmek için geçiyordum burdan. Toplam 4 tane köpek bir anda saldırdı. O esnada kaçmaya çalıştım ama bir tanesi ayağımdan ısırdı. Acı hissettim ayağımda ve köpeğin de hastalıklı olduğundan şüphelenerek hemen sağlık ocağına gittim. Oradan Akyazı Devlet Hastanesi'ne yönlendirdiler. Hastaneye gittiğimde pansumanım yapıldı, kuduz ve tetanoz aşısı vuruldum. 3 tane daha olacakmışım. Yetkililerin bu duruma önlem almasını istiyoruz, ilk defa böyle bir şey geldi başıma köpek tarafından ısırıldım. Gerekli yerlere şikayette bulunacağım zaten" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 5 Ocak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
- Halkbank’tan faizsiz kredi müjdesi! Devam eden kredilere yüzde 50 faiz indirimi! Kimler faydalanabilecek?
- KİPTAŞ Tuzla kura çekilişi ne zaman? KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekiliş tarihi belli oldu mu?
- Twitch gözaltı listesi! Twitch gözaltına alınanlar kimlerdir? Twitch operasyonu son durum!
- KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM KPSS 2021/2 yerleştirme atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memur maaşı hesabı 2022! Doktor, hemşire, polis, öğretmen, imam, bekçi ne kadar alacak? İşte tüm maaşlar!
- Altın fiyatları 5 Ocak! Gram, çeyrek, yarım altın fiyatları! Altın bugün ne kadar oldu?
- 5 Ocak sigara fiyatları zamlı güncel liste: JTI, BAT, Philip Morris, Türktab, Tekel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Tam kapanma olacak mı? İstanbul’da tam kapanma gelecek mi? 2022’de sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- MSB ASAL duyurular: 2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli sınıflandırma sonuçları ne zaman belli olacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2022? AÖL kayıtları hangi tarihte başlayacak? AÖL kayıt yenileme, ders seçimi...
- 5 Ocak bugün okullar tatil mi? Çarşamba günü hangi illerde okullar tatil? Gümüşhane, Erzincan, Erzurum...