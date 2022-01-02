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Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Ankara’da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı. 10 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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