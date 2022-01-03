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Ankara’da köpeklerin saldırdığı minik Ramazan yaşadıklarını anlattı: Bacağımdan etimi kopardılar

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Ankara’da köpeklerin saldırdığı minik Ramazan yaşadıklarını anlattı: Bacağımdan etimi kopardılar

Dehşete düşüren olay Ankara'da meydana gelmişti. Sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan 10 yaşındaki Ramazan Aslan'ı, esnaf Murat Çetin'in süpürge fırçasıyla kurtardığı ortaya çıktı. Tedavisinin ardından hastaneden çıkan Ramazan Aslan, "Kaçamadım. Bacağımdan etimi kopardılar .Canım çok yandı" dedi.

Olay, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde yaşandı.

Ramazan Aslan adlı çocuk yolda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Durumu gören bölge sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu saldırgan köpeklerden kurtardı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

MİNİK RAMAZAN KABUSU ANLATTI

Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Aslan ise olayı anlattı.



"BACAĞIMDAN ETİMİ KOPARDILAR"

Olay anından bahseden Aslan, olayın amcasını ziyaret etmeye giderken gerçekleştiğini, arkasına baktığında köpeklerin saldırdığını söyleyen Aslan, "Ben amcamlara doğru yürüyordum. Sonra da bir baktım köpekler ayağıma sarıldı. Bacağımdan etimi kopardılar. Sonra da oradaki abi geldi beni kurtardı. Sonra da ayağımı sarıp buz koydular. 5-6 tane köpek vardı. Amcam çok uzak dedi. Ortaya doğru gelmiştik o gitti. Ben de geri gittim amcamlara. Sonra da amcam arkamdan geliyor mu diye baktım köpekler ayağıma saldırdı. Köpekler bizi korkutuyor" sözleriyle o anlardan üzüntüyle bahsetti.



"KÖTÜSÜ OLABİLİR VE ÖLEBİLİRDİ"

Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ın yakın akrabası Hasan Gözek, kimse fark etmese Ramazan'ın orada ölebileceğini belirtti. Gözek, yetkililerden bu durum hakkında yardım isteyerek, "Çocuk bizim eve gelirken fark etmeden 5-6 köpek saldırıyor. Bizim mahallede köpek çok olduğu için belediyeyi arıyoruz gelmiyorlar. Belediye hiç ilgilenmiyor. Çocuk okula gidiyor. Çocuk okuldan oldu. Daha kötüsü olabilir ve ölebilirdi. Bizim arkadaş görmeseydi çocuk ölebilirdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde köpekler kız çocuğuna saldırdı. Allah korudu. 5-6 köpek bir çocuğa saldırırsa kimse fark etmeseydi o çocuk ölürdü. Büyüklerden rica ediyorum bu olaylarla ilgilensinler. Köpekleri barınaklara alsınlar. Bizim çocuklar evden çıkmaya korkuyorlar" diye konuştu.

Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ı kurtaran Murat Çetin ise çocuğun yanına uğrayarak ona teselliler verdi. Aslan ise onu kurtaran Çetin'e teşekkür ederek vefa borcunu yerine getirdi. Çetin, bu davranışı herkesin yapması gerektiğini, yaptığının insanlık borcu olduğunu da ekledi.

Mahalle sakinleri ise çiğ etle mahalledeki köpekleri besleyen kadından imza toplayarak şikayetçi oldular.

Bir sokak köpeği saldırısı daha Ankara’da! BİR SOKAK KÖPEĞİ SALDIRISI DAHA ANKARA'DA!

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