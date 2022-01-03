Ankara’da köpeklerin saldırdığı minik Ramazan yaşadıklarını anlattı: Bacağımdan etimi kopardılar





"KÖTÜSÜ OLABİLİR VE ÖLEBİLİRDİ"

Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ın yakın akrabası Hasan Gözek, kimse fark etmese Ramazan'ın orada ölebileceğini belirtti. Gözek, yetkililerden bu durum hakkında yardım isteyerek, "Çocuk bizim eve gelirken fark etmeden 5-6 köpek saldırıyor. Bizim mahallede köpek çok olduğu için belediyeyi arıyoruz gelmiyorlar. Belediye hiç ilgilenmiyor. Çocuk okula gidiyor. Çocuk okuldan oldu. Daha kötüsü olabilir ve ölebilirdi. Bizim arkadaş görmeseydi çocuk ölebilirdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde köpekler kız çocuğuna saldırdı. Allah korudu. 5-6 köpek bir çocuğa saldırırsa kimse fark etmeseydi o çocuk ölürdü. Büyüklerden rica ediyorum bu olaylarla ilgilensinler. Köpekleri barınaklara alsınlar. Bizim çocuklar evden çıkmaya korkuyorlar" diye konuştu.