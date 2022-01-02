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Son dakika: Bir köpek saldırısı daha: 10 yaşındaki Ramazan dehşeti yaşadı! Korku dolu anlar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Bir köpek saldırısı daha: 10 yaşındaki Ramazan dehşeti yaşadı! Korku dolu anlar kamerada

Son dakika haberine göre Ankara'nın Altındağ ilçesindeki başıboş sokak köpeklerin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Ramazan Aslan yaralandı. Çocuğun vücudunda derin yara izleri oluştuğu öğrenildi. Korku dolu o anlar ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Mahalle sakinleri, "Bizim talebimiz, köpeklerin toplanmasıdır. Bu ilk değil, 5-6 kişiyi daha köpek ısırdı. 7-8 tane köpek çocuğu bildiğin parçalıyordu." dedi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Aslan, evinin yakınlarında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Yere düşen Ramazan'ın yardım çığlıklarına çevredekiler yetişti. Köpekleri uzaklaştıran kişiler, daha sonra olay yerine ambulans çağırdı. Bacağından ve kolundan yaralanan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


'AKŞAM SAATLERİ KİMSE GEÇEMİYOR'
Mahalle sakinlerinden Serkan Nalbant, olayın ilk kez olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Bir kadın, sürekli başıboş köpeklere çiğ et veriyor. Mahallede çok sayıda köpek var. Sürekli çiğ et verdiği için bu tarz olaylar oluyor. Bu olay ilk değil. Belediyeye ve CİMER'e şikayet ettik. Çocukları ve yetişkinleri ısırıyorlar. Akşam saatlerinde mahalleden kimse geçemiyor. Belediye, küpeli olduğunu söyleyip işlem yapmıyor. Kulağında küpe olmayan en az 15 köpek gösterebilirim.

Köpeklerin saldırdığı çocuğun kasık kısmında büyük açıklar var. Çocuk bağırıyordu. Koşarak gelip baktık, komşulardan biri köpekleri kovalamış. Hemen çocukla ilgilendik ancak bayağı bir yara almıştı. Ambulansı aradık, annesini bulamadık, akrabalarından birini bulduk. Ambulansa binip, hastaneye gittiler. Mahalleli olarak bizim talebimiz, köpeklerin toplanmasıdır. Bu ilk değil, 5-6 kişiyi daha köpek ısırdı. 7-8 tane köpek çocuğu bildiğin parçalıyordu."

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