Katilden kan donduran sözler! Dehşet anlarını anlattılar
Son dakika haberine göre: Konya’da 5 ay önce tartıştığı kayınpederi Ramazan Başarı’yı oğlunun okulunun önünde bıçaklayarak öldüren katil zanlısı damat Tolga Kaya’nın baldızı ve kayınvalidesinin ifadeleri ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki ilkokulun önünde 5 Nisan tarihinde meydana gelen olayda, Tolga Kaya, eşini ve çocuklarını köye götürmek üzere olan kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) çıkan tartışma sonrası göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kısa süre sonra yakalanan ve emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilen Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BALDIZINI DA DARP ETMİŞ
Ablasının yanına misafirliğe geldiğini belirten ve dehşet anlarına anbe an tanık olan Merve Uylası'nın ifadesine SABAH ulaştı. Cinayeti tüm detaylarını anlatan Uylası, "Olay günü sabahı Tolga ablama telefonunu verdedi. Ablamda 'ne yapacaksın telefonu?' diye sorunca, 'satacağım, yiyeceğim'şeklinde ablama hakarette bulundu. Ablam 'çocuklar telefondan canlı ders izliyor ben ne yapacağım?' dedi. Bunun üzerine Tolga ablama tokat attı ve ensesine yumruk vurdu.
Ablam yere düşüncüde tekmelemeye başladı. Sonrasında ben araya girerek abi yapma dedim. Ablam ayağa kalktı ve polisi aramak için ikametin kapısının önüne çıktı. Bunun üzerine ablam polise ve babamı arayarak durumu anlattı. Tolga ablamın yanına gelerek burada da darp etti ve ben yine araya girdim. Bu esnada da Tolga bana da küfür ederek sol elmacık kemiğime ve kaş üstüne gelecek şekilde yumruk attı. Ablama da 'seni bugün öldüreceğim, sen göreceksin' tehditlerinde bulundu" dedi.
'KEYFİM İSTİYOR SENİDE KIZINI DA ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ
Merve Uylası ifadesinin devamında şunları kaydetti: "Hep birlikte ablamın eşyalarını topladık ve ablamı babamların yanına köye götürmek için ikametten çıktık. İkametin önüne indiğimizde Tolga tek başına yanımıza geldi. Babamın üzerine yürüyüp yakasından tuttu ve 'kızını da öldüreceğim, seni de öldüreceğim, kızın beni çekecek, ben içeceğim kızını da döveceğim, keyfim istiyor döveceğim, hiçbir şey yapamazsınız' dedi. Babam da 'Yukarda Allah var bir şey yapamazsın, ne yaptı benim kızım, benim kızımın suçu ne?' dedi.
Tolga da 'keyfim istiyor döverim, sizi de döverim beni polise şikayet etmişsiniz, ben ifademi verdim bana bir şey olmaz bak ben çıktım buradayım' dedi. Sonra yeğinimi okulun önüne almaya gitmiştik. Tolga'nın aracının geldiğini görünce araçtan indim. Tolga elinde gördüğüm büyük bir bıçakla babama vurdu. Tolga' nın elinde bulunan bıçağın ucunun kan olduğunu gördüm. Babam kaçmaya çalıştı ve bu sırada annem araya girmek isteyince anneme doğruda bıçağı vurdu. Bu arbede sırasında ablam Serap'a doğru bıçağı savurdu ancak ablam yere düştüğü için bıçak ablama isabet etmedi. Sonrasında 'hepinizi geberttim' diye bağırıp, aracına binerek gitti" dedi.
'BENİ DE SIRTIMDAN BIÇAKLADI'
Öldürülen Ramazan Başarı'nın hayat arkadaşı Hatice Başarı ise ifadesinde, "Aralarında ki problemleri biz aile büyükleri olarak biliyorduk. Biz kendisine eşi ile boşanması konusunda çok telkinde bulunduk ancak kızım Serap, evliliğini kurtarmak için ve çocukların babasız büyümemesi için eşine biraz daha zaman gösterdi. Olay günü Tolga'nın babası eşimi arayarak, 'gel kızını al, kurtar benim oğlumdan' demiş. Bunun üzerine kızımın evine gittik. İki kızımı, torunlarımı alıp evden çıktık. Diğer torunumu da okulundan alacaktık. Tolga'nın araçla geldiğini gördük o esnada Serap araçtan inmemesi için şoför kapısına doğru gidip oradan uzaklaşmasını söyledi. Ancak Tolga araçtan indi. Eşime 'seni öldüreceğim' diye bağırdı. Eşim de 'sen bana bir şey yapamazsın, ben kızımı ve torunlarımı alıp gideceğim' diyerek karşılık verdi.
O sırada Tolga ceketinin sağ kolunda gizlemiş olduğu büyük ekmek bıçağını çıkartıp eşime doğru saldırdı. Eşim Tolga' nın elinde ki bıçak ile göğüs bölgesinden yaralandı ve eşim hızla bulunduğu yerden okulun kapısına doğru kaçmaya çalışırken yere yığıldı. Daha sonra Tolga beni gördü ve ben de kaçmaya çalışırken elin de bulunan bıçak ile arkamdan 2 kez bıçak salladı ve bıçak benim sırt bölgeme denk geldi. Ben can havli ile eşimin yanına gittim ancak bir taraftan da Tolga' nın ne yaptığını izliyordum. Tolga daha sonra kızım Serap' a doğru yöneldi. Kızıma bıçağı salladı ama denk gelmedi. Tekrar bıçak ile vuracakken kızım Serap yere düşmesi üzerine saldırmayı bıraktı ve hızla olay yerinden uzaklaştı" diye konuştu.
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