“Tha Banc” Eşsiz Lezzetler Sunuyor
Can Topçu, terkedilmiş bir banka binasını restore ederek The Banc ismini verdiği restoranında burger steak lezzetleri sunuyor.
Can Topçu, "Fabio ile birlikte bu binayı alıp ne yapacağımıza karar vermeden önce harabe halindeydi. Şimdi restoranımıza gururla ev sahipliği yapmakta olan bu bina10 yıl boyunca boş ve sahipsiz bir binaydı. 2011 yılında The Banc, binanın eski sahibinden ilham alarak bu isimle doğdu." Diyerek restoranın adının neden The Banc olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Tottenham'da mutfaklarda büyüyen Can Topçu, "Ev yapımı hamburgerlerimizi ve Akdeniz usulü helal sertifikalı etlerimizi kendi mutfağımızda hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu mutfakta hazırlayıp sunduğumuz her et HELAL sertifikasına sahip. İsteyen müşterilerimizle mezbaha bilgilerimizi ve HELAL sertifikalarımızı paylaşıyoruz. Ama web sitemizden de bu bilgilere erişmeleri mümkündür. Akdeniz'in özel yağları ve baharatları ile magrine edilmiş olan Bifteğimiz yiyenler bir daha müdavimiz oluyorlar. Restoranımıza rezervasyon yaptırmadan gelen misafirlerimiz genellikle geri dönmek zorunda kalıyor. Beklemeyi tercih edenler de çok uzun bir bekleme süresini göze alıyorlar. Bu arada nargile salonumuzdan yararlanarak keyifli zaman geçirmek isteyenler de azımsanmayacak kadar fazla." Şeklindeki ifadeleri ile hizmetlerinin mahiyetini ve özelliklerini açıkladı.
Rakiplerine göre kısa zamanda yakaladığı başarı ile kendi kulvarını büyüten The Banc'in işletmecisi Can Topçu nam-ı diğer Jan&Fabio başarısını "Bizim başarımız işimizde profesyonel davranmamız. Gelen misafirlerimiz kuralları biliyor ve bu kuralların herkes için geçerli olduğunun farkında. Devlet başkanı dahi gelse rezervasyon yaptırmış olması gereklidir. O nedenle bu aramızda bir güven ilişkisi kurulmasına yol açtı. Mutfağımızda sunduğumuz eşsiz Akdeniz lezzetleri de gönülleri çoktan fethetti." Şeklindeki sözleri ile ifade etti.
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