“Tha Banc” Eşsiz Lezzetler Sunuyor

Can Topçu, "Fabio ile birlikte bu binayı alıp ne yapacağımıza karar vermeden önce harabe halindeydi. Şimdi restoranımıza gururla ev sahipliği yapmakta olan bu bina10 yıl boyunca boş ve sahipsiz bir binaydı. 2011 yılında The Banc, binanın eski sahibinden ilham alarak bu isimle doğdu." Diyerek restoranın adının neden The Banc olduğuna dair açıklamalarda bulundu.