“Tha Banc” Eşsiz Lezzetler Sunuyor

Tottenham'da mutfaklarda büyüyen Can Topçu, "Ev yapımı hamburgerlerimizi ve Akdeniz usulü helal sertifikalı etlerimizi kendi mutfağımızda hazırlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Bu mutfakta hazırlayıp sunduğumuz her et HELAL sertifikasına sahip. İsteyen müşterilerimizle mezbaha bilgilerimizi ve HELAL sertifikalarımızı paylaşıyoruz. Ama web sitemizden de bu bilgilere erişmeleri mümkündür. Akdeniz'in özel yağları ve baharatları ile magrine edilmiş olan Bifteğimiz yiyenler bir daha müdavimiz oluyorlar. Restoranımıza rezervasyon yaptırmadan gelen misafirlerimiz genellikle geri dönmek zorunda kalıyor. Beklemeyi tercih edenler de çok uzun bir bekleme süresini göze alıyorlar. Bu arada nargile salonumuzdan yararlanarak keyifli zaman geçirmek isteyenler de azımsanmayacak kadar fazla." Şeklindeki ifadeleri ile hizmetlerinin mahiyetini ve özelliklerini açıkladı.