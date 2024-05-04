Adana’da kan donduran vahşet! 6 yaşındaki oğluyla yoldan geçerken ensesinden vuruldu

Adana'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen saldırıda, yoldan 6 yaşındaki oğlunun da içinde bulunduğu otomobiliyle geçen Hayriye D. (43), ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerindeki oto lastik tamiri ve satışı yapılan bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.