Adana'da kan donduran vahşet! 6 yaşındaki oğluyla yoldan geçerken ensesinden vuruldu
Adana'da bir iş yerine motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olay sırasında yoldan içerisinde 6 yaşındaki çocuğunun da bulunduğu aracıyla geçmekten olan 43 yaşındaki Hayriye D. isimli kadın ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri çalışma başlattı.
Adana'da motosikletli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen saldırıda, yoldan 6 yaşındaki oğlunun da içinde bulunduğu otomobiliyle geçen Hayriye D. (43), ensesine isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerindeki oto lastik tamiri ve satışı yapılan bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.
Bu sırada kurşunlar büyük çocuğunu kursa bırakıp, 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye D.'nin (43) ensesine isabet etti.
Çocuğunun gözü önünde kanlar içerisinde kalan Hayriye D., bilinci kapanınca yolcu minibüsüne çarptı. Saldırganlar ise motosikletle uzaklaştı.
'HAYATİ TEHLİKESİ VAR'
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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