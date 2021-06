İki mahalle hafriyat döküm alanına döndü! Vatandaşlar isyan etti: Paralı tesislerde bile bu kadar döküm yok

"BURADA HER GÜN KAÇAK DÖKÜMLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Avcılar Tahtakale Mahallesi Muhtarı Serkan Vatansever, her gün döküm yapıldığını belirterek, "Şu an Tahtakale Mahallesindeyiz. Mahallemizden en büyük sorunlarından biri kaçak dökümler. Büyük kamyonların ve kamyonetlerin, kaçak dökümler yapılıyor. Bu kamyonlar, fabrikalardan inşaatlardan aldıkları atıkları aslında dökmeleri gereken yerler var. Buraya dökmek çok maliyetli olduğu için burada buldukları boş olan yerleri tercih ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bizim mahallemiz. Burada her gün kaçak dökümle karşı karşıyayız. Zabıta, ekip arkadaşlarımız, emniyetteki arkadaşlarımız hepsi bu işle çok mücadele ediyorlar ama bir türlü bu işi çözemedik. Birkaç gün önce artık neredeyse caddenin ortasına kamyonlar kaçak döküm yapmaya başladı. Buna bir türlü çözüm bulamıyoruz. Büyük bir mahalleyiz. Yaklaşık 80 bin nüfuslu bir mahalleyiz. MOBESE kameramız olmadığı için bir türlü buna çözüm bulamıyoruz" dedi.