25 Nisan 2021, Pazar
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Malatya'da ambulans helikopter stada indi!

Son dakika haberine göre; 'nın ilçesinde kalp krizi geçiren Haydar Soylu Emay (72), ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Malatya'da ambulans helikopter stada indi!

Darende'de Haydar Soylu Emay, göğüs ağrısı şikayetiyle öğle saatlerinde Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrollerinde kalp krizi geçirdiği belirlenen Emay için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Fenalaşan Emay, Darende Stadı'na inen ambulans helikopter ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Emay'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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