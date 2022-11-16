16 Kasım 2022, Çarşamba
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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video
Afrika ülkesi Kenya'da vahşi yaşama ilişkin haber yapan muhabir canlı yayında yavru bir filin azizliğine uğradı. Muhabirin ciddiyetini bozmamak için gösterdiği çaba sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Bakın neler yaşandı...