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Videolar Yaşam Videoları Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 13:33
Afrika ülkesi Kenya'da vahşi yaşama ilişkin haber yapan muhabir canlı yayında yavru bir filin azizliğine uğradı. Muhabirin ciddiyetini bozmamak için gösterdiği çaba sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Bakın neler yaşandı...
Vahşi doğada neye uğradığını şaşırdı! VAHŞİ DOĞADA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI!

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