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Haberler Galeri Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Afrika ülkesi Kenya'da vahşi yaşama ilişkin haber yapan muhabir canlı yayında yavru bir filin azizliğine uğradı. Muhabirin ciddiyetini bozmamak için gösterdiği çaba sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Bakın neler yaşandı...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:33
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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Viral olan o görüntüler Afrika ülkesi Kenya'da kayda geçti.

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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Vahşi yaşamın korunmasına ilişkin haber yapan bir muhabir canlı yayında filin azizliğine uğradı.

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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video
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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video
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Vahşi doğada canlı yayın yaparken neye uğradığını şaşırdı! Saniyeler sonra... İşte sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren o video

Hortumunu adamın kafasında ve yüzünde gezdiren Kindani isimli yavru fil muhabire zor anlar yaşattı.