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Son dakika: A Haber'in ulaştığı görüntüler yürekleri ısıttı! İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...

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Giriş: 05.11.2020 12:40
Güncelleme:05.11.2020 12:51
Son dakika haberi... Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın tedavisi sürüyor. A Haber ekibi Ayda'nın hastane odasındaki yeni fotoğraflarına ulaştı. İşte o kareler...

91. saatin mucizesiydi Ayda Gezgin. Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz altından hayata el uzattı. Tam 5 bin 460 dakika sonra moloz yığınları arasından kurtarıldı. Mucize bebek Ayda'nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

A Haber minik Ayda'nın hastane odasındaki yeni fotoğraflarına ulaştı.

Ayda oyuncaklarına kavuştu. Fotoğraflarda gülümsediği kareler yüreklerimizi bir kez daha ısıttı.

İzmir’de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezginin sağlık durumu hakkında flaş açıklama İZMİR'DE ENKAZDAN 91 SAAT SONRA KURTARILAN AYDA GEZGİN'İN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA
Başkan Erdoğandan Ayda paylaşımı: Güzel yavrumuzun tüm Türkiyeye selamı var BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AYDA PAYLAŞIMI: GÜZEL YAVRUMUZUN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMI VAR
Enkazdan kurtarılan Ayda bebeğin vücudunda kalıcı hasar kalır mı? Uzman isim anlattı ENKAZDAN KURTARILAN AYDA BEBEĞİN VÜCUDUNDA KALICI HASAR KALIR MI? UZMAN İSİM ANLATTI
Dünya Elif Perinçek ve Ayda Gezgini konuşuyor! DÜNYA ELİF PERİNÇEK VE AYDA GEZGİN'İ KONUŞUYOR!
Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı! TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU! AYDA GÜLÜMSEDİ HERKES AĞLADI!
Ayda Gezgini böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı... AYDA GEZGİN'İ BÖYLE KURTARMIŞTI! O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATTI...
Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı AYDA BEBEK 91 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI! İŞTE KURTARILMA ANI
AFAD ekibinin Ayda Gezgine ulaştığı an! AFAD EKİBİNİN AYDA GEZGİN'E ULAŞTIĞI AN!
Son dakika: Rıza Bey Apartmanında Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı! O anları canlı yayında sevinç gözyaşlarıyla anlattı SON DAKİKA: RIZA BEY APARTMANI'NDA AYDA GEZGİN CANLI OLARAK KURTARILDI! O ANLARI CANLI YAYINDA SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı SON DAKİKA: 91 SAAT SONRA MUCİZE! AYDA BEBEK SAĞ OLARAK KURTARILDI

İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...
İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...
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