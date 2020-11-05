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Son dakika: A Haber'in ulaştığı görüntüler yürekleri ısıttı! İşte Ayda'nın yeni fotoğrafları...
Son dakika haberi... Enkaz altından 91 saat sonra çıkarılan Ayda'nın tedavisi sürüyor. A Haber ekibi Ayda'nın hastane odasındaki yeni fotoğraflarına ulaştı. İşte o kareler...
91. saatin mucizesiydi Ayda Gezgin. Sabahın ilk ışıklarıyla enkaz altından hayata el uzattı. Tam 5 bin 460 dakika sonra moloz yığınları arasından kurtarıldı. Mucize bebek Ayda'nın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.
A Haber minik Ayda'nın hastane odasındaki yeni fotoğraflarına ulaştı.
Ayda oyuncaklarına kavuştu. Fotoğraflarda gülümsediği kareler yüreklerimizi bir kez daha ısıttı.