Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı

İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde gözyaşlarıyla çıkarıldı. Ayda Gezgin özel bir termal battaniye ile sarılarak sedye ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayda bebeğin kurtarılma anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler….