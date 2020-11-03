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Ayda bebek 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı! İşte kurtarılma anı

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Giriş: 03.11.2020 10:42
Güncelleme:03.11.2020 10:44
İzmir'de 6,6 şiddetindeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra bir mucize gerçekleşti. Arama kurtarma ekiplerince 4 yaşındaki Ayda bebek enkazdan alkışlar eşliğinde gözyaşlarıyla çıkarıldı. Ayda Gezgin özel bir termal battaniye ile sarılarak sedye ile sağlık ekiplerine teslim edildi. Ayda bebeğin kurtarılma anları ortaya çıktı. İşte o görüntüler….
Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayla bebek sağ olarak kurtarıldı SON DAKİKA: 91 SAAT SONRA MUCİZE! AYLA BEBEK SAĞ OLARAK KURTARILDI
AFAD ekibinin Ayla Gezgine ulaştığı an! AFAD EKİBİNİN AYLA GEZGİN'E ULAŞTIĞI AN!
Son dakika: Rıza Bey Apartmanında Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı! O anları canlı yayında sevinç gözyaşlarıyla anlattı SON DAKİKA: RIZA BEY APARTMANI'NDA AYLA GEZGİN CANLI OLARAK KURTARILDI! O ANLARI CANLI YAYINDA SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

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