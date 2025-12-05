Viral
Galeri
Viral Liste
O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un bazı noktalarında bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Şirket, kesintinin etkili olacağı ilçe ve mahallelerin yer aldığı ayrıntılı programı paylaştı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 20:58