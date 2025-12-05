Viral Galeri Viral Liste O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 6 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un bazı noktalarında bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Şirket, kesintinin etkili olacağı ilçe ve mahallelerin yer aldığı ayrıntılı programı paylaştı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 20:58
İstanbul genelinde yapılacak planlı kesintilere ilişkin bilgilendirmeler her gün BEDAŞ'ın resmi sitesinde güncelleniyor. 6 Aralık tarihli çalışma programında ise özellikle bakım ve arıza önleme amaçlı gerçekleştirilecek işlemler sebebiyle bazı ilçelerde uzun süreli enerji kesintilerinin yaşanacağı görülüyor.

6 ARALIK KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy

06.12.2025 – 06.12.2025 10.00-18.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Mareşal Fevzi Çakmak Mah., Egemen Sk. ve civarı.

Avcılar

06.12.2025 – 06.12.2025 12.00-17.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Yeşilkent Mah., G-37, G-38., G-53., G-54., Ozanlar Sk. ve civarı.

Bağcılar

06.12.2025 – 06.12.2025 08.00-15.00

Kesinti Nedeni: Yatırım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Çınar Mah., İstanbul Sk. ve civarı.

Bahçelievler

06.12.2025 – 06.12.2025 09.00-17.00

Kesinti Nedeni: Yatrım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Kocasinan Merkez Mah., Kandil, Kandilli 1, Öztürk, Ağaç, Duman, Gökçe 1, Seyir, Eski Edirne Yolu, Orman 1, Paşa, Selin, Çandar, Şamdan, Ülkü 1 Sk. ve civarı.

SON DAKİKA