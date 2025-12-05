O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste

İstanbul genelinde yapılacak planlı kesintilere ilişkin bilgilendirmeler her gün BEDAŞ'ın resmi sitesinde güncelleniyor. 6 Aralık tarihli çalışma programında ise özellikle bakım ve arıza önleme amaçlı gerçekleştirilecek işlemler sebebiyle bazı ilçelerde uzun süreli enerji kesintilerinin yaşanacağı görülüyor.