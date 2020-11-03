Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı
Son dakika haberi... İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda 91 saat sonra bir bebeğe ulaşıldı. 3,5 yaşındaki Ayda bebek enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Mucizeyi gerçekleştiren ekipteki personellerden biri yaptığı açıklamada, "Çok güzel gülümsüyordu, ağlaya ağlaya çıkardık." dedi. Öte yandan kurtarma ekibindeki personelin Ayda bebeğin enkazdan çıkarken ayran istediğini söyledi. Hastaneye götürülen Ayda'nın ilk sözleri ise "Babam nerede?" diye sordu. Sağlık Bakanı Koca:"Ayda’nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor."
Son dakika haberi... İzmir'de depremden en fazla hasar alan binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı'nda bir bebeğe ulaşıldı. Enkaz artına battaniye ve serum gönderildi.
Tunç Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı.
İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı."
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Mucizeyi gerçekleştiren ekipteki personellerden biri yaptığı açıklamada, "Çok güzel gülümsüyordu, ağlaya ağlaya çıkardık." dedi.
"Ses duyduk. Sessizlik istedim bir ses daha geldi. Emin olduktan sonra arkadaşlarla birlikte haber verdik. O küçük delikten içeriye baktığımızda küçücük bir el AFAD'dan bir abimiz vardı yanında İbrahim arkadaşımız vardı. İlk isteği benden su oldu çok susamıştı bir de ayran istedi yanında.
Enkaz altında kalan Alya bebeğe ulaşan AFAD personeli.
AYDA BEBEĞİN DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA
Ege Üniversitesi TIP Fakültesinde genel muayene sonrası Ayda bebeğin doktorundan ilk açıklama geldi. Minik Ayda'nın doktoru "Ayda'da iç kanama yok genel durumu iyi" dedi.
İşte hayata tutunan Ayda bebeğin minik eli
Kurtarma ekibinde bir görevli yaptığı açıklamada, "Önce çığlığını duydum, ismini söyledi. "Ben iyiyim" dedi. Çığlık sesi duyunca iş makinalarını durdurduk. Tamamen sessizlik sağladık. "İyiysen elini salla" dedik. Yaşam üçgeninde bulaşık makinesinin yanında bulundu Ayda." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca:"Ayda'nın acıyan bir yeri yok. Köfte ve ayran istiyor."