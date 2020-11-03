Son dakika: 91 saat sonra mucize! Ayda bebek sağ olarak kurtarıldı

"Ses duyduk. Sessizlik istedim bir ses daha geldi. Emin olduktan sonra arkadaşlarla birlikte haber verdik. O küçük delikten içeriye baktığımızda küçücük bir el AFAD'dan bir abimiz vardı yanında İbrahim arkadaşımız vardı. İlk isteği benden su oldu çok susamıştı bir de ayran istedi yanında.