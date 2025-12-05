Yılbaşı öncesi 128 şişe kaçak alkol yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, yaklaşan yılbaşı öncesinde halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Polis tarafından sürdürülen çalışmalarda, şüpheli iki araç üzerinde yapılan aramada; 128 şişe sahte, kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

