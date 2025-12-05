05 Aralık 2025, Cuma
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 90'a yaklaştı
Giriş: 05.12.2025 18:37
İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. TEM Otoyolu'ndan Anadolu yakasına geçişlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk gözlenirken, bu yönde Seyrantepe'ye kadar araçlar ağır ilerliyor. İşte alternatif güzergahlar...