El frenini çekmeyi unuttu kazaya neden oldu

Kaza, saat 14.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvardaki park alanına yanaşan otomobilin sürücüsü aracından inerek fırına girdi. Ancak sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geriye hareket etti. Yola çıkan otomobil, bu sırada Turgutreis yönüne giden otomobile çarptı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN