05 Aralık 2025, Cuma

4 katlı binanın çatı katında yangın paniği

Giriş: 05.12.2025 19:25
İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri diğer vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, alevlerin yükseldiği sırada patlama oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
