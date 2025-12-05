4 katlı binanın çatı katında yangın paniği

İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri diğer vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, alevlerin yükseldiği sırada patlama oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN