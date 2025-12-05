Viral Galeri Viral Liste Adli emanetten silahları çalan katipten "pes" dedirten ifade: İntihar etmek için aldım

İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan denetimde 9 adet silahı çalan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 2 silahı intihar etmek için aldığını söyleyen katip, '2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum' dedi.

Giriş Tarihi: 05.12.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:50
İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan rutin denetimlerde 12 adet silahın kayıp olduğu belirlendi.

Eksikliği tespit edilen silahların, İstanbul Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı'nda incelemede mi olduğuna ilişkin yazı gönderildi. Kayıp silahlardan 3'ünün yeniden incelemeye alındığı ortaya çıktı.

Bu silahlardan ikisinin 2 Ekim 2023'te Emanet İşlemleri Bürosunda zabıt katibi olarak görev yapan U.E. isimli kişinin üzerinden temin edildiği, bir diğerinin ise terör ve örgütlü suçlar kapsamında yürütülen bir soruşturma sırasında şüpheli başka bir şahsın ikametinde bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 9 silahı sattığı belirlenen ve tutuklanan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı.

"1.5 MİLYON TL KADAR BORCUM BULUNMAKTAYDI"
Zanlı U.E. savcılık ifadesinde, "Emniyette vermiş olduğum ifademi kabul etmiyorum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum. Ben şu anda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosunda zabıt katibi olarak görev yapmaktayım. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2023 yılının Mart ayında Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında zabıt katibi olarak görevlendirildim. Görev yaptığım süre içerisinde eşim ile olan sıkıntılarım nedeniyle zor bir dönemden geçmekteydim. Aynı zamanda yaklaşık 1.5 milyon TL kadar borcum bulunmaktaydı. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan iş bölümü doğrultusunda Emanet İşlemleri Bürosu'nda görevlendirildim. 2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasini hatırlamıyorum. Aldığım silah ile Tuzla ilçesinde bulunan ikametime geldim. Amacım bu silahla intihar etmekti. Ancak o gün buna cesaret edemedim. Silahı Tuzla ilçesindeki ikametimde bırakarak ertesi gün Adalar Adliyesi'ndeki görevime devam ettim. Günün sonunda intihar düşüncemin ağır basması nedeniyle emanetten bu kez başka bir silah aldım. Tuzla Aydınlı bölgesindeki ormanlık alana gittim. Ancak yine intihar etmeye cesaret edemedim" şeklinde konuştu.

