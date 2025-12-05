Viral
Adli emanetten silahları çalan katipten "pes" dedirten ifade: İntihar etmek için aldım
İstanbul Adalar Cumhuriyet Başsavcılığına ait Suç Eşyası ve Emanet Deposu'nda yapılan denetimde 9 adet silahı çalan zabıt katibinin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde 2 silahı intihar etmek için aldığını söyleyen katip, '2023 yılının sonbahar aylarında emanet memurluğundan 1 adet silahı gizlice aldım. İlk aldığım silahın markasını ve seri numarasını hatırlamıyorum' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 19:50