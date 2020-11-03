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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Dünya Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'i konuşuyor! Son dakika haberine göre; Cuma günü İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra kurtarılan üç yaşındaki Elif bebek ile depremin 91'nci saatinde Rıza Bey Apartmanı'ndan kurtarılan Ayda bebek mucizesi dünya basınında manşetlerde yer aldı. Giriş Tarihi: 03.11.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 12:30
İzmir'de Doğanlar Apartmanı ve Rıza Bey Apartmanı, kenti vuran 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından yıkıldı. Apartmanların yıkılmasından günler sonra ise peş peşe mucizeler yaşandı.
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Rıza Bey Apartmanı'ndan 4 yaşındaki Ayda bebek, 91 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Uluslararası haber ajansları Reuters ve AP, Ayla bebek mucizesini son dakika olarak duyurdu.
Depremin ardından mucize kurtuluşlar dünya basınında geniş yer buldu. Associated Press ajansı, son dakika olarak duyurduğu haberi "4 yaşındaki kız çocuğu enkazdan canlı olarak kurtarıldı" başlığıyla duyurdu.
AP, haberde "Türkiye'nin kıyı kenti İzmir'deki Türk kurtarma ekipleri, Türkiye ve Yunanistan'ı vuran şiddetli depremden dört gün sonra, çöken bir apartmanın enkazından küçük bir kızı canlı çıkardı." ifadelerini kullandı.
Haberde, "Ayda Gezgin adlı kız, kurtarma görevlilerinin alkış ve tezahürat sesleri arasında, termal battaniyeye sarılmış bir şekilde ambulansa götürülürken görüldü." denildi.