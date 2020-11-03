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Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...

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Giriş: 03.11.2020 11:05
Güncelleme:03.11.2020 11:23
İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 4 yaşındaki Ayda Gezgin çıkarıldı. Minik Ayda'nın kurtarılma anına ait ortaya çıkan görüntüler görenleri gözyaşlarına boğarken, o anın kahramanı fotoğrafın hikayesini A Haber canlı yayınında anlattı.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'e ulaşan ve herkesi gözyaşlarına boğan AFAD görevlisi konuştu.

Türkiye'yi ağlatan karenin kahramanlarından olan AFAD görevlisi o fotoğrafın hikayesini şu sözlerle anlattı:

Ben öncelikle ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. AFAD ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu duygu anlatılmaz. Bu bizim evladımız çocuğumuz biz bunların için varız. Devletin tüm imkanlarıyla buradayız. Şuan bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam. İnsan evladını kaybeder mutsuzluğa kapılır. Evladını bulur o duyguyu yaşadım ben. Enkazın içerisinde dinleme yapılırken sesi duyuldu. Çalışmayı durdurduk tüm ekipleri çıkardık. Buzdolabının yanındaydı. Yaşam üçgeninin yanındaydı. Aramızdaki konuşma ikimizin arasında kalsın. Biz ekip olarak çalıştık. Arkadaşlarımız vardı biz ekip olarak bu sevinçi yaşadık. Siz evladınızı nasıl öpersiniz?

Ayda Gezgin'i böyle kurtarmıştı! O fotoğrafın hikayesini anlattı...
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