Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan 4 yaşındaki Ayda bebek tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesabından Ayda bebeğin kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar...