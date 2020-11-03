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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

İzmir'deki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, enkazdan sağ sağlim çıkarıldı. Ayda'nın kurtarılma ani tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğarken sosyal medyadan paylaşımlar peş peşe geldi. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 11:44
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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir mucize daha yaşandı. 91 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan 4 yaşındaki Ayda bebek tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesabından Ayda bebeğin kurtarılma anını sosyal medya hesaplarından paylaştılar. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar...

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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

EMİNE ERDOĞAN

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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

BİNALİ YILDIRIM

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Türkiye tek yürek oldu! Ayda gülümsedi herkes ağladı!

FAHRETTİN ALTUN