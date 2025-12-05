05 Aralık 2025, Cuma

Haberler Yaşam Videoları Çifte gökkuşağı çiftçiyi heyecana boğdu: "İnanılmaz anlar. Harika bir his"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 21:26
Serik Yeşilyurt Mahallesinde gökyüzünde iki gökkuşağını aynı anda gören çiftçi, büyük heyecan yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden çiftçinin heyecanlı anlatım tarzı tebessüm ettirdi. Yağan yağmur sonrası, çifte gökkuşağını görüntüleyen çiftçi, "Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Güzel bir duygu. Serik'te semalarda çift gökkuşağı. İnanılmaz anlar. Harika bir his. Bir bakın Allah ve Muhammed aşkına bir bakın. Harika, gökkuşağı tam oluştu arkadaşlar" ifadelerini kullandı.
