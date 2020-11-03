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Enkazdan kurtarılan Ayda bebeğin vücudunda kalıcı hasar kalır mı? Uzman isim anlattı

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Giriş: 03.11.2020 16:07
Güncelleme:03.11.2020 16:08
Son dakika haberi... 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebeğin vücudunda kalıcı hasar kalır mı? Çocuk Cerrrahi Uzmanı Dr. Nihan Akar A Haber canlı yayınında anlattı. Akar, “Kalıcı hasar kalmaz. Kırık çıkık vs olmadığı müddetçe kaybedilen sıvı miktarı yerine konulduktan sonra herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bir hafta içerisinde taburcu bile olabilirler.” dedi.

Son dakika haberi... 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebeğin vücudunda kalıcı hasar kalır mı? Çocuk Cerrrahi Uzmanı Dr. Nihan Akar A Haber canlı yayınında anlattı. Akar, "Kalıcı hasar kalmaz. Kırık çıkık vs olmadığı müddetçe kaybedilen sıvı miktarı yerine konulduktan sonra herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bir hafta içerisinde taburcu bile olabilirler." dedi.

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