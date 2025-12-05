05 Aralık 2025, Cuma

Van semalarında yılın son dolunayı görsel şölen sundu
Giriş: 05.12.2025 21:26
2025 yılının son dolunayı, akşam saatlerinde Van semalarında etkileyici bir manzara oluşturdu. Gün batımından kısa süre sonra yükselen dolunay, parlak ve net görünümüyle kentin birçok noktasında dikkat çekti. Akşam saatlerinde gökyüzünde belirgin şekilde yükselen dolunay, parlaklığı ve büyüklüğüyle kentin birçok noktasında göz kamaştırdı.
