İzmir’de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında flaş açıklama
Son dakika haberine göre... İzmir'de yaşanan yıkıcı deprem sonrası 91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü açıklandı.
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İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.