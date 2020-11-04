İzmir’de enkazdan 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumu hakkında flaş açıklama

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Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.