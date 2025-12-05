05 Aralık 2025, Cuma

Baykar ve ASELSANdan tarihi mavi vatan testi
Baykar ve ASELSANdan tarihi mavi vatan testi

Baykar ve ASELSANdan tarihi mavi vatan testi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 17:55
Savunma sanayinin lokomotif şirketleri Baykar ve ASELSAN'ın millî imkânlarla geliştirdiği insansız sistemler, Akdeniz’de gerçekleştirilen müşterek harekât testinde önemli bir başarıya imza attı. TCG Anadolu’dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA’nın veri bağı üzerinden yönlendirilen ASELSAN Albatros-S KİDA, deniz üzerindeki hedefi başarıyla etkisiz hale getirdi.
Baykar ve ASELSANdan tarihi mavi vatan testi
