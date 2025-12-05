05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 21:25
Küçükçekmece'de, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve polisin ‘dur' ihtarına uymayarak araçla kaçtığı sırada kadını ezen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan araç altında kalarak ağır yaralı hastanede kaldırılan 60 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetti.