Polisten kaçarken yaşlı kadını ezen şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 05.12.2025 21:25
Küçükçekmece'de, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve polisin ‘dur' ihtarına uymayarak araçla kaçtığı sırada kadını ezen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan araç altında kalarak ağır yaralı hastanede kaldırılan 60 yaşındaki kadın ise hayatını kaybetti.
