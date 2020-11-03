Başkan Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: Güzel yavrumuzun tüm Türkiye'ye selamı var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarının 91'nci saatinde ulaşılan Ayda Gezgin'in hastanedeki videosunu paylaştı.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından, Rıza Bey Apartmanı enkazında 91 saat sonra ulaşılan Ayda'nın hastane odasında çekilmiş videosunun yer aldığı paylaşımda bulundu.

AYDA'NIN TÜM TÜRKİYE'YE SELAMI VAR

Necip Fazıl Kısakürek'in "Çocuk" şiirindeki "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası/Çocukların kalbinde işler zaman rakkası." dizelerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güzel yavrumuz Ayda'nın tüm Türkiye'ye selamı var." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65. saatte enkazdan canlı olarak çıkarılan Elif bebeğin ardından bugün bir mucize daha yaşanmıştı. Kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda bebeğe ulaşılmıştı. İlk müdahalenin enkaz altında yapıldığı Ayda bebek hastanede tedavi altına alınmıştı.

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