06 Aralık 2025, Cumartesi
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 2 yaralı
Giriş: 06.12.2025 02:11
Sultanbeyli TEM otoyolunda seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü, cipe çarpmasının ardından zincirleme kazaya neden oldu. Kamyon ve hafif ticari aracın da karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik bir süre kontrollü sağlandı.