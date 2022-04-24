Sebze çorbası nasıl yapılır? İftar sofraları için vitamin dolu sebze çorbası tarifi

İftar sofraları için lezzetli ve vitamin dolu bir çorba nasıl yapılır? Sebze çorbasının püf noktaları neler? A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Şef Tahir Tekin Öztan sebze çorbasının püf noktalarını anlattı. İşte Ramazan ayında doyurucu ve pratik bir sebze çorbası tarifi...

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