24 Nisan 2022, Pazar
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Sebze çorbası nasıl yapılır? İftar sofraları için vitamin dolu sebze çorbası tarifi
İftar sofraları için lezzetli ve vitamin dolu bir çorba nasıl yapılır? Sebze çorbasının püf noktaları neler? A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı. Şef Tahir Tekin Öztan sebze çorbasının püf noktalarını anlattı. İşte Ramazan ayında doyurucu ve pratik bir sebze çorbası tarifi...