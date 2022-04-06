06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakta ise bu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…

A Haber
Giriş Tarihi: 06.04.2022 12:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 12:33
  • 1
  • 208
Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Oldukça pratik hızlı hazırlanan bir kebap kirde kebabı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 208
Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

İsterseniz misafirleriniz için isterseniz de kendiniz için yapın. Peki nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

  • 3
  • 208
Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Şef Necati Yılmaz, yapılışını tek tek anlattı.

İşte kirde kebabı hazırlanışının püf noktaları;

  • 4
  • 208
Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Kirde kebabı evde rahatlıkla yapabileceğiniz hem tasarruflu hem lezzetli hem de sunumuyla ala bir yemek.

  • 5
  • 208
Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Malzemeler: 250 gram bonfile (Kuzu eti de kullanılabilir), yarım kapya biber, 1 adet çarliston biber, yarım domates, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 dal taze kekik, yarım yemek kaşığı tereyağ, 1 arpacık soğan, 1 diş sarımsak, yarım tırnak pide, 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuz, süzme yoğurt, lavaş ekmeği.