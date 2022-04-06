Hem pratik hem lezzetli… Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte ustasından evde 10 dakikada hazırlanan kirde kebabı tarifi

Pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakta ise bu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…