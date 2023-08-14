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Perseid Meteor Yağmuru Kayseri Erciyes'te böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 14.08.2023 13:21
Yılın en etkileyici Perseid Meteor Yağmuru Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nda görüntülendi. Objektiflere seyrine doyulmayacak görüntüler yansıdı.

Gökyüzü meraklıları yılın en etkileyici olayı Perseid Meteor Yağmuru için Erciyes'te buluştu.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi geçtiğimiz gece en yoğun dönemine ulaşırken, Erciyes'te seyrine doyulmaz görüntüler oluşturdu.

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