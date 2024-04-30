30 Nisan 2024, Salı
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Kamyon ile çekicinin kafa kafaya çarpıştı! Sürücüler hayatını kaybetti
Kaza, saat 21.30 sıralarında Ulukışla- Pozantı Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Ulukışla istikametinden Aksaray istikametine ilerleyen Durmuş Kılıç yönetimindeki 06 DAB 053 plakalı kamyon, Aksaray istikametinden Ulukışla istikametine ilerleyen Zeynel Yırtıcı’nın kullandığı 31 VS 634 plakalı çekici ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 sürücünün de yaşamını yitirdiği belirlendi.