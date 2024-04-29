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Son sürat giden otomobil uçurumdan düştü! Düşen otomobilde 5 kişi ağır yaralı

DHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 20:57
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Kazada otomobildeki 5 kişi ağır yaralandı. Otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kameralarından 50 kilometre hız sınırı olan bir sokakta 140 kilometre hızla gittiği tespit edildi.
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