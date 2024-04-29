IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip! IBAN ödemeleri mercek altına alındı

IBAN ile ödeme alıp fiş kesmeyenlerin hesapları bakanlık tarafından tek tek incelemeye alındı. Fatura ve fiş vermeyen işletmelere idari para cezası kesildi. Peki fiş kesmeme cezası ne kadar? Avukat Zafer İşeri detayları A Haber'e anlattı.

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