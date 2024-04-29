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IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip! IBAN ödemeleri mercek altına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.04.2024 19:20
IBAN ile ödeme alıp fiş kesmeyenlerin hesapları bakanlık tarafından tek tek incelemeye alındı. Fatura ve fiş vermeyen işletmelere idari para cezası kesildi. Peki fiş kesmeme cezası ne kadar? Avukat Zafer İşeri detayları A Haber'e anlattı.
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IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
IBAN ile vergi kaçırana sıkı takip!
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